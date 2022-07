Comando de PNC libera a persona secuestrada; se reportan tres capturas

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que, tras un enfrentamiento entre uniformados y presuntos plagiarios, se logró la detención de los presuntos plagiarios.

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio del Comando Antisecuestros, liberó a una persona secuestrada, un hombre de 83 años quien resultó sano y salvo, y por quien exigían la cantidad de 800 mil quetzales.

El operativo se realizó en el sector 2 de Prados de Villa Hermosa, en zona 7 de San Miguel Petapa.

En el lugar fueron neutralizados tres presuntos secuestradores quienes fueron conducidos por las autoridades.

Según aseguró el inspector Edwin Monroy, esta operación se realizó en menos de 24 horas.

La víctima quedó al resguardo del Comando Antisecuestros en el lugar de su liberación.

Uno de los familiares, que brindó declaraciones a la PNC, agradeció a los agentes porque se trató de una “muy pronta acción”.

Asimismo, exhortó a la población a realizar una denuncia para que los agentes puedan realizar su trabajo.

“No hay palabras para agradecerles y exhortarlos, por favor, la población que me oiga, si ustedes no ponen una denuncia esta gente no puede hacer el maravilloso trabajo que hizo hoy”, añadió.