Giammattei condena la muerte del exprimer ministro japonés

El exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, fue atacado con un arma de fuego durante un evento de campaña en la región de Nara.

El presidente Alejandro Giammattei condenó por medio de sus redes sociales el asesinato del exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, quien fue atacado con un arma de fuego durante un evento de campaña en la región de Nara.

Líderes políticos y responsables de todo el mundo también manifestaron este viernes una gran conmoción tras el asesinato del exprimer ministro japonés, víctima de un ataque con arma de fuego en un mitin político.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, condenó este viernes el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que “llevó las relaciones entre Estados Unidos y Japón a los más altos niveles”, y lamentó la pérdida de un “líder visionario”.

I am deeply saddened by the tragic assassination of former Prime Minister Abe Shinzo, who was a great friend of the United States and whose leadership took the U.S.-Japan alliance to new heights. We share our deepest condolences with his family and the people of Japan.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 8, 2022