Confirman tres capturas tras hallazgo de migrantes fallecidos en Texas

Al menos 50 migrantes, 22 de ellos mexicanos, fueron encontrados muertos dentro y en los alrededores de un camión abandonado al borde de una carretera en San Antonio, Texas, tragedia que la Casa Blanca calificó este martes de “horrible y descorazonadora”.

El hallazgo se produjo el lunes, cinco años después de un incidente mortal con características similares en la misma ciudad del centro de Texas, a 250 km de la frontera con México.

En su cuenta de Twitter, su canciller, Marcelo Ebrard, aseguró que ese saldo fue proporcionado por las autoridades de Estados Unidos.

“Estamos siguiendo de cerca” la información “absolutamente horrible y descorazonadora” de San Antonio, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a bordo del Air Force One, cuando se dirigía a la cumbre de la OTAN en Madrid.

López Obrador afirmó que el tema de la migración será “central, básico, a tratar” en el encuentro que sostendrá con su par estadounidense Joe Biden el 12 de julio. Es una “amarga prueba” de la necesidad de apoyar políticas que busquen el desarrollo para que la gente no tenga que salir de sus lugares de origen.

“Les insto a todos a pensar de manera compasiva y a rezar por los muertos, los heridos y las familias”, pidió el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, en rueda de prensa.

El papa Francisco expresó su “dolor” por las tragedias de migrantes, haciendo referencia a este drama y a la muerte de decenas de personas la semana pasada que intentaron entrar al enclave español de Melilla.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano que defiende una línea dura contra la migración, lanzó un duro ataque a Biden y culpó a sus “mortíferas políticas de frontera abierta”.

“Estas muertes pesan sobre Biden”, escribió Abbott en Twitter.

Su contendiente demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, Beto O’Rourke, instó a una “acción urgente” y pidió “desmantelar las redes de tráfico de personas y reemplazarlas” con vías expandidas para la migración legal que reflejen los valores y las necesidades del país.

