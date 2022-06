"Desde ya hago responsable a la diputada, Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República, de lo que me llegue ocurrir", dijo el legislador

Publicidad

El diputado al Congreso de la República, Aldo Dávila, dio a conocer a través de sus redes sociales que ha sido amenazado por la presidenta de dicho organismo, diputada Shirley Rivera.

“Hace unos minutos me acaba de llamar la diputada al Congreso, Shirley Rivera, actual presidenta de este organismo, amenazándome y diciéndome una serie de cosas”, dijo el legislador a través de un video.

Este es un extracto de la transmisión en vivo que Dávila realizó en sus redes sociales y que posteriormente compartió en otras plataformas.

He sido amenazado por Shirley Rivera Presidenta de Congreso. pic.twitter.com/erIiaPhHt5 — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 27, 2022

“Yo le colgué la comunicación, ya que no obedezco a amenazas, no es mi estilo de vida. Yo las cosas las digo de frente”, añadió.

“La hago responsable”

El diputado no dio más detalles sobre las amenazas que Rivera le hizo o el contexto de las mismas, solamente aseguró que la hacía responsable de cualquier cosa que le sucediera.

“Y desde ya hago responsable a la diputada, Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República, de lo que me llegue ocurrir”, dijo.

Pero también mencionó que él no se comunicó con su colega, más bien, ella fue quien lo hizo. “Yo en ningún momento me he comunicado con ella. Tengo la llamada recibida de ella hace unos minutos. Pero lamento que se den este tipo de cosas”, mencionó.

Por otra aparte, aseguró que esto no trascenderá a más que una denuncia social ya que no piensa ir al Ministerio Público (MP) porque considera que no sucedería nada con respecto a ello.

“La diputada Shirley Rivera me acaba de amenazar, lo hago público. Tengo la llamada de recibido de parte de ella y esto lo pongo ya en conocimiento de ustedes, porque si voy al MP a poner la denuncia, sé que no procederá, porque sé que también es aliada de la alianza criminal la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta de Porres”, dijo.

Por último, el diputado dijo que en ningún momento se ha referido a la diputada:

“Acaba de amenazarme la presidenta de ese alto organismo, Shirley Rivera. Diciendo que deje de hablar de ella, yo en ningún momento he hablado de ella. ¿Ustedes han escuchado que yo diga la presidenta del Congreso o dé su nombre? De ninguna manera. Al que le caiga el guante que se lo plante”.

(Visited 4 times, 4 visits today)

Publicidad