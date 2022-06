VIDEO | Muestran su apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez

Un grupo de personas, encabezadas por el cardenal Álvaro Ramazzini, mostraron su apoyo al juzgador indicando que rechazan "la persecución que está sufriendo el juez Gálvez por la propia Corte Suprema de Justicia y en general por el Estado de Guatemala".

Un grupo de personas, encabezados por el cardenal Álvaro Ramazzini, sostuvieron una reunión con el juez Miguel Ángel Gálvez para mostrarle su solidaridad y apoyo por la criminalización de la cual está siendo víctima el juzgador, según indicaron.

Asimismo, señalan que el país actualmente está en una de las más graves crisis institucionales que se han registrado desde la post-guerra.

Por lo anterior, la agrupación indicó que rechazan la “persecución que está sufriendo el juez Gálvez por la propia Corte Suprema de Justicia y en general por el Estado de Guatemala”.

Además, Ramazzini exigió a la jueza pesquisidora, Sonia Santizo, vocal segunda de la Sala de Apelaciones del ramo penal, que declare que la denuncia de antejuicio contra el juez Gálvez “es espuria y sin ningún fundamento”.

Por su parte, el juez Gálvez relató algunas de las amenazas que pudo leer en redes sociales, una de ellas, en la que se insinuó que se pagara a sicarios para asesinarlo.

“¿Por qué no pagan a un sicario justiciero para terminar a Gálvez?, sus guaruras son PNC, no son buenos. Eso es lo malo, que la derecha nunca quiere pagar y la izquierda sí suelta pisto para hacerlo”, relató.

Al mismo tiempo, indicó que sus resoluciones no son con tendencia de izquierda o derecha, sino solamente se trata de impartir justicia.

“Sinceramente he tratado al máximo de extenderme y hay veces hasta me critican en dictar las resoluciones porque he tratado de que se comprenda en qué consiste la administración de justicia, en ningún momento me he llegado más allá”, dijo.