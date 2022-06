OMS evaluará si viruela del mono representa una “emergencia de salud pública internacional”

La proliferación actual de casos es “inusual y preocupante”, declaró el director de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el martes que convocará una reunión de su comité de urgencia el 23 de junio, para evaluar si la viruela del mono representa una “emergencia de salud pública de alcance internacional”. La proliferación actual de casos es “inusual y preocupante”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa, para justificar esta futura reunión.

The global outbreak of #monkeypox is clearly unusual and concerning. I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations on Thursday next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022