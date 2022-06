Ya no será necesario presentar prueba de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos

Los viajeros internacionales que lleguen a ese país en avión ya no se verán obligados a presentar la prueba negativa de la enfermedad para ingresar.

Para los viajeros internacionales que lleguen en avión a Estados Unidos ya no será necesario presentar una prueba negativa de Covid-19 para ingresar a ese país, anunció este viernes la Casa Blanca. Kevin Muñoz, vocero de la presidencia estadounidense, confirmó por medio de su cuenta de Twitter el levantamiento de dicho requisito, aunque aclaró que las autoridades sanitarias seguirán “evaluando las necesidades con base en la ciencia y el contexto de circulación de las variantes”. Según medios locales, el fin de la obligación de ese requisito entrará en vigor este mismo domingo, 12 de junio.

US will end Covid-19 testing requirement for air travelers entering the country

⁦@CDCgov⁩ will evaluate its need based on the science and in context of circulating variants

⁦@POTUS⁩ work on effective vaccines and treatments critical to this https://t.co/cpdlNfRHbt

