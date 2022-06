"Estamos molestos pero esperamos que esta `no presencia´ sirva para darle una vuelta a la página y revisar las relaciones bilaterales", comentó el mandatario guatemalteco.

El presidente Alejandro Giammattei partició en un podcast con The Global Liberty Alliance, en la cual dio a conocer que envió una carta a su homólogo de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, en la que señaló sus motivos para no asistir a la Cumbre de las Américas.

En la masiva Giammattei habría manifestado su desacuerdo en la forma en que, según él, han sido “maltratados” por el departamento de Estado que en una clara injerencia presionó ante el nombramiento de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP).

#AHORA El presidente @DrGiammattei dio a conocer, en una entrevista con The Global Liberty Alliance, que envió una carta a @POTUS donde señaló que no asistió a la Cumbre de las Américas por no estar de acuerdo en la forma en que, según él, han sido "maltratados" por el @StateDept pic.twitter.com/qlaXAS5c1a

