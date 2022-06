Con la ausencia de varios países, arrancó la Cumbre de las Américas

Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron excluidos del evento, y los líderes de Bolivia, Honduras, Guatemala y México rechazaron asistir.

La Cumbre de las Américas despegó el lunes, en Los Ángeles, con “turbulencias”, tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y la ausencia de los presidentes de Bolivia, Guatemala, Honduras, México y Uruguay.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó asistir al evento en represalia a la decisión de Estados Unidos de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión”, dijo.

Estados Unidos, no obstante, minimizó la deserción de México, que estará representado por su canciller, Marcelo Ebrard. “La posición del presidente (Joe Biden) es que no creemos que los dictadores deban ser invitados, razón por la cual el presidente (López Obrador) decidió no asistir”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Vamos a recibir al canciller Ebrard y aplaudimos la significativa contribución de México a la cumbre”, agregó la vocera, quien anunció que López Obrador visitará Washington en julio.

La cita regional, que debería servir para trabajar en una agenda conjunta, ha mostrado las divisiones en una región donde “la influencia de Estados Unidos ya no es lo que era”, según consideró el centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

#CumbreAméricas

1 La migración será el tema dominante

2 El estado de la democracia como telón de fondo

3 La influencia de EEUU no es lo que era

4 ¿Para qué sirven realmente estas cumbres?

5 Las Américas han cambiado radicalmente desde la primera Cumbrehttps://t.co/sQIs3S44MA — WOLA (@WOLA_org) June 6, 2022

Ausencias

Frente a la ausencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su canciller, Bruno Rodríguez, calificó la cita de un “fracaso neoliberal” que “aísla y desconecta a Estados Unidos de Nuestra América”. Los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, quien se alineó con López Obrador; de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuya gestión ha recibido críticas de la Casa Blanca; y de Bolivia, Luis Arce, tampoco estarán presentes en la cita, que no se celebraba en Estados Unidos desde 1994. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, no estará porque dio positivo a Covid-19.

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo el lunes que Venezuela estará representada en eventos de la sociedad civil por delegados de Juan Guaidó, líder opositor a quien Estados Unidos y unos 50 países más reconocen como presidente interino. “Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos”, dijo por su parte el mandatario venezolano Nicolás Maduro el lunes, quien insistió en que Washington le dio una “puñalada” a la Cumbre.

Son esperados, entre otros, el mandatario de Chile, Gabriel Boric; de Argentina, Alberto Fernández; y de Brasil, Jair Bolsonaro, quien debe reunirse con Biden el jueves, de acuerdo con fuentes de Brasilia, en el que sería el primer encuentro de ambos mandatarios.

*Con información de AFP

