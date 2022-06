Comisión de Derechos Humanos solicita la destitución de Jordán Rodas

Tras solicitud del diputado Manuel Conde Orellana, con 11 votos a favor la comisión aprobó trasladar al pleno la solicitud de destitución del Magistrado de Conciencia.

Con 11 votos a favor, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó trasladar al pleno del Legislativo la solicitud de destitución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade.

Esto tras solicitud del diputado Manuel Conde Orellana, miembro de dicha comisión y quien indicó “estar harto” de Rodas.

“Yo digo lo que me da la gana decir, y lo estoy haciendo, y lo digo de frente, y lo digo públicamente, el cinismo del procurador nos hartó; nos cansó su cinismo”, dijo el diputado del PAN.

Posteriormente, el legislador indicó que se le había solicitado información a Rodas Andrade sobre si había pedido algún permiso o licencia o si había utilizado recursos de la PDH para su campaña como aspirante a rector de la Universidad de San Carlos.

“Él no informó a la comisión sino al contrario, él pidió que se le certificara el punto de acta de la sesión de la comisión. Luego, ante esa actitud, se le citó a venir a la comisión, pero se le indicó a delegados de la Contraloría y del MP; ahora resulta que está en un viaje en Ecuador hablando de un tema de migrantes”, mencionó.

Algunos diputados de oposición estuvieron en contra de la decisión tomada por mayoría de la comisión de Derechos humanos, y así lo indicó Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla.

Por su parte, Jordán Rodas aseguró que ya cuenta con un equipo jurídico ya analiza las acciones legales correspondientes.

“El hecho de que yo no esté en el país no quiere decir que pasen por el encima de la institucionalidad; es una vergüenza de Manuel Conde y sus secuaces. Desafortunadamente fueron más los diputados que dejaron ir el hígado y no utilizaron el sentido común y el conocimiento de derecho”, dijo.