Cámara capta el momento del fuerte temblor que causó alarma en Perú

Perú es sacudido cada año por al menos 400 sismos perceptibles, pues está ubicado en el denominado “Cinturón de Fuego” del Pacífico.

Una cámara de tránsito captó el momento del fuerte temblor de magnitud 7.2 que sacudió este jueves, 26 de mayo, el sur de Perú, causando alarma entre la población, aunque, de momento, sin dejar víctimas ni daños, según las autoridades. En las imágenes se puede observar cómo, debido al fuerte sacudón, los transeúntes corren para intentar ponerse a salvo y automovilistas y motoristas detienen súbitamente la marcha.

A large #earthquake has struck near the #Peru #Bolivia border. The U.S. Geological Survey has rated the tremor at a preliminary 7.2 magnitude. #Sismo #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/AgjJRg6GNq

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) May 26, 2022