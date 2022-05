Masacre en escuela de Estados Unidos: 16 muertos, la mayoría niños

“El agresor disparó y mató, de manera horrible e incomprensible, a 14 estudiantes y asesinó a un maestro”, dijo el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott.

Masacre en una escuela de Estados Unidos. Al menos 16 muertos, 14 de ellos niños, dejó un nuevo tiroteo perpetrado por un adolescente en las instalaciones de una escuela primaria ubicada en la ciudad de Uvalde, anunciaron autoridades este martes.

La policía había brindado un balance preliminar de dos muertos y una docena de heridos, pero la cifra de fatalidades aumentó poco después y fue confirmada por el gobernador del estado, Greg Abbott en rueda de prensa. “El agresor disparó y mató, de manera horrible e incomprensible, a 14 estudiantes y asesinó a un maestro”, dijo Abbot, precisando que el atacante también falleció en el incidente. “Se cree que los agentes que respondieron lo mataron”, apuntó. “Los tejanos están de duelo por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Uvalde. Cecilia y yo lamentamos esta horrible pérdida e instamos a todos los tejanos a unirse”, dijo el gobernador en sus redes sociales, señalando que se investigará el tiroteo.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.

Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.

I've instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022