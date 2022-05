Al menos 70 civiles muertos en escuela bombardeada en Ucrania

El gobernador Serhiy Gaidai dijo que las fuerzas rusas lanzaron una bomba el sábado por la tarde sobre la escuela de Bilohorivka, donde se refugiaban unas 90 personas.

Sesenta personas murieron el sábado en el bombardeo de una escuela en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, todas ellas civiles, declaró este domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

More than 60 people are feared dead after a Russian bomb was dropped on a school in Ukraine today. pic.twitter.com/NUGP8WynHv

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) May 8, 2022