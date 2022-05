Bancada oficial, obligada de nuevo a revisar iniciativa de polémica ley

Diputados de oposición recriminaron la actitud prepotente de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para discutir una iniciativa de ley.

Publicidad

El enfado y críticas de legisladores por la forma en que la directiva trató a profesionales que mostraron su inconformidad a la iniciativa de ley sobre patrimonio obligó a que Rivera retirara de la agenda del día esa iniciativa y ordenó que regresara a comisión para un nuevo dictamen.

Los diputados Petrona Mejía, Vicenta Jerónimo y Adán Pérez denunciaron que dicha propuesta era una burla para los representantes de los pueblos originarios. Ya que se les “mintió” al indicar que sería para reparar los servicios sanitarios de los sitios arqueológicos, pero no se hizo la consulta a los representantes de esos lugares.

Algunas molestias refutadas a la ley es la generación de burocracia. Porque se conformaría el “consejo nacional para el rescate del patrimonio prehispánico”. Que funcionaría con un presupuesto de Q150 millones a cargo del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural.

Aunque el diputado oficialista Roberto Calderón trató de justificar la iniciativa, indicando que el patrimonio es de los guatemaltecos, por lo que pedía respeto para todos. Su colega Bernardo Arévalo cuestionó que no se puede hablar de respeto si no se escuchan las sugerencias de profesionales en la materia. Y, a la vez, se rechaza el reconocimiento de los pueblos ancestrales, a los que no se les consultó.

Además, la Presidente Rivera Zaldaña, confirmó que por el momento no se conocerá en tercer debate la #Iniciativa5923, sin antes analizarla y llegar a consensos con los Pueblos Indígenas. pic.twitter.com/hT0ddIuKSG — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) May 11, 2022

Críticas al autoritarismo para iniciativas

La penúltima sesión del primer periodo ordinario estuvo marcada por los señalamientos a la actitud de la titular del Congreso.

La presidenta de ese organismo evidenció su molestia, por lo que decidió limitar el tiempo para el razonamiento de votos. Razón por lo que su compañera Marleni Matías le recordó que la soberbia y prepotencia es el inicio del camino del fin.

Asimismo, varios diputados indicaron que la directiva del Congreso ignora las sugerencias de la oposición, ya que desde el lunes se solicitó que se retirara de la agenda. Pues hay grupos que se oponen a una ley que solo se enfoca en lo económico. Pero no representaría beneficio ni para los sitios arqueológicos ni para los pueblos originarios.

Rivera cerrará hoy el primer periodo legislativo ordinario con más desaciertos, ya que la mayoría de leyes carecen de sustento legal y financiero.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad