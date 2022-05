Condenan a dos mujeres por someter a migrantes guatemaltecas a trabajo esclavo

Nery Martínez y Maura Martínez, ambas de 54 años, deberán cumplir penas de seis años y medio y tres años, respectivamente, por mantener a una madre y dos hijas cumpliendo extensas jornadas de trabajo bajo amenazas y extorsión, y con poca o ninguna remuneración.

Dos mujeres fueron condenadas en una corte de California por someter a migrantes a condiciones de trabajo esclavo, informó el departamento de justicia en un comunicado divulgado esta semana.

Nery Martínez y Maura Martínez, ambas de 54 años, deberán cumplir penas de seis años y medio y tres años, respectivamente, por mantener a una madre y dos hijas cumpliendo extensas jornadas de trabajo bajo amenazas y extorsión, y con poca o ninguna remuneración.

“Estas acusadas abusaron de víctimas vulnerables, obligándolas a trabajar en sus comercios, sin pagarles y privándolas de los más básicos derechos humanos”, dijo el fiscal del distrito este de California, Phillip A. Talbert.

En 2016, la pareja, que tenía un restaurante y un servicio de limpieza en el condado de Shasta (norte de California), “convenció a las víctimas, una mujer de Guatemala y sus dos hijas de 15 y 8 años, de venir a Estados Unidos prometiendo una vida mejor”, detalla el comunicado.

Nery A. Martinez Vasquez, 54, [6.5-Years] and Maura N. Martinez, 54, [3-Years] both of Shasta Lake, California, Sentenced To Prison for Conspiring to Subject Mother and Her Two Daughters to Forced Labor https://t.co/KrRIMo0KHR

— Bob Garcia🔄 (@1reddragon696) May 2, 2022