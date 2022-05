“Restringir el acceso al aborto lleva a procedimientos inseguros”, advierte director de la OMS

“Las mujeres deben tener siempre el derecho a elegir cuando se trata de su cuerpo y su salud”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo este miércoles en favor del derecho al aborto, asegurando que restringirlo “no reduce el número de procedimientos, sino que lleva a las mujeres y a las niñas a someterse a procedimientos inseguros”. “El acceso a abortos seguros salva vidas”, dijo el funcionario, quien se pronunció través de su cuenta de Twitter, coincidiendo con un polémico borrador de la Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Women should always have the right to choose when it comes to their bodies and their health. Restricting access to #abortion does not reduce the number of procedures — it drives women and girls towards unsafe ones. Access to safe abortion saves lives. https://t.co/SdF81B5D1u

