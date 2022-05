Alarma por misteriosa hepatitis en niños: OMS registra más de 200 casos

“Hasta el 1 de mayo, se han señalado a la OMS 228 casos en 209 países y otros 50 están investigándose”, dijo un portavoz de la organización.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que sigue recibiendo decenas de informes sobre casos de una misteriosa hepatitis que afecta a los niños, y que de momento ha registrado más de 200 casos en todo el mundo entero. “Hasta el 1 de mayo, se han señalado a la OMS 228 casos en 209 países y otros 50 están investigándose”, dijo Tarik Jasarevic, portavoz de la organización, en declaraciones a los periodistas en Ginebra.

La mayoría de los casos se registran en Europa, sobre todo en el Reino Unido. El pasado 5 de abril, la OMS fue informada de 10 casos de hepatitis aguda severa, de origen desconocido, en niños de menos de 10 años en el centro de Escocia. Tres días después, el 8 de abril, ya se habían identificado 74 casos en el Reino Unido.

Esta hepatitis, cuyo origen sigue siendo un misterio, produce ictericia, diarrea, vómitos y dolores abdominales. Algunos casos incluso han requerido un trasplante de hígado y al menos un niño ha fallecido. Los virus comunes de la hepatitis no han sido registrados en ninguno de los casos, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la OMS.

