“Muchas veces no se cumple el principio de objetividad”, sostiene aspirante a fiscal general

Giammattei insiste en incluir en la entrevista preguntas sobre el trabajo entre el MP e instituciones internacionales, debilidades de la institución y garantía de proteger los derechos humanos durante el proceso penal.

Gabriel Estuardo García Luna, presidente de la Junta de Disciplina Judicial desde 2016, atendió este jueves la entrevista con el presidente Giammattei.

En un lapso de 15 minutos respondió a las preguntas que el mandatario ha hecho habituales, principalmente sobre la correlación entre la fiscalía y los organismos internacionales.

Entrevista a aspirante a fiscal general

García Luna respondió a una serie de preguntas que se resumen a continuación:

La ley orgánica del MP contempla la vinculación con otros organismos del Estado, además de ello ¿considera trabajar con organizaciones internacionales?

Por supuesto, debe continuar la relación y crear nuevos vínculos. Eso sí, entidades legalmente con las atribuciones que tiene el Ministerio Público de investigación y persecución penal, esto debido a que el crimen transnacional afecta a la región. Guatemala entonces tiene que mantener este tipo de relaciones no solo en la región, incluso a nivel mundial ya que hay delitos como la trata de persona, tráfico de armas, entre otros, que generan mucho poder.

¿Cuál considera que es la principal debilidad del Ministerio Público en este momento?

Lamentablemente, el alto número de casos que son rechazados por los órganos jurisdiccionales. Esto se debe a la falta de una investigación soportada con medios de prueba, evidencia científica y no utilizando la libertad probatoria que otorga el Código Procesal Penal. Además, los requerimiento no cuentan en muchas ocasiones con argumentos sólidos y no se utiliza o cumple con el principio de objetividad.

El principio de objetividad, independencia fiscal y un estricto cumplimiento de la ley, pueden generar que existan requerimientos fundamentados sino también coherentes para que los jueces puedan acceder a las solicitudes. Quisiera agregar que existe un gran número de desestimaciones que generan número, pero los números son fríos. Pienso que debe analizarse los criterios por los que se están otorgando esas desestimaciones, y que no queden las personas a la espera o sin saber el resultado de la denuncia que ha presentado.

¿De qué forma o mediante que política criminal garantizaría el respeto a los derechos humanos y garantías procesales de las partes durante el proceso penal?

Debe existir una política integral que se refiera a derechos humanos de todas las partes, no solo por el respeto que debe la institución a todos los ciudadanos y dentro del proceso, sino que además reconociendo que tanto sindicados como abogados defensores, querellantes y las propias víctimas deben tener una percepción de que el Ministerio Público esté tomando en consideración estos derechos.

Repito, el principio de objetividad es muy importante, porque entonces condicionándole a agentes fiscales resultados en cierta investigación, no se deja en libertad para que puedan tomar decisiones en momentos clave y de acuerdo a la evidencia de los casos. Todos los sujetos procesales, deben de gozar de todas las garantías del Código Procesal Penal.

Las investigaciones deben ser serias y los requerimientos fundamentados.

