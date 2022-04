Codeca cumple su segundo día de paro

Los integrantes de Codeca mantiene bloqueos en al menos 14 puntos distintos del país.

Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizan este martes su segundo día del denominado paro plurinacional contra la corrupción.

Las medidas de fuerza incluye bloqueos en al menos 14 carreteras en el interior del país, según el último reporte de Provial.

Los bloqueos dieron inicio el pasado lunes y se extendieron en el transcurso del día sin que se reportaran incidentes.

En algunos casos los manifestantes cedieron a los bloqueos tras mediara con delegados de Derechos Humanos y agentes de la Policía Nacional Civil, a la vez que las cámaras empresariales fueron amparadas por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La acción legal promovida por Cámara de Comercio busca que el Gobierno actúe e impida bloquear las vías.

Para evitar confrontamientos y se priorizara el diálogo, también se amparo al Procurador de los Derechos Humanos.

Codeca anunció un paro plurinacional en rechazo a la corrupción, alto costo de la canasta básica y combustibles. Además, otra inconformidad se trata de la elección de fiscal general.

Según sus dirigentes, es necesario transformar el sistema “desde su raíz” al considera que no hay representación y atención de las demandas de los pueblos.

Piden que se tome en cuenta “la voluntad y aspiraciones de todos los sectores del país”, por lo que piden una “asamblea plurinacional constituyente”.

No más corrupción, no más saqueo a nuestros territorios, no más privatización de los bienes y servicios.#ParoPlurinacional#codeca

📸 Suchitepéquez pic.twitter.com/cEVq7dqEcU

— CODECA GT (@GtCodeca) April 26, 2022