Murió a los 119 años la persona más anciana del mundo

Autoridades de Japón confirmaron este lunes la muerte de Kane Tanaka, certificada como la persona más anciana del mundo, a los 119 años de edad. Tanaka gozaba de una salud relativamente buena hasta hace poco, y vivía en una residencia de ancianos, donde disfrutaba con los juegos de mesa, la resolución de problemas matemáticos, los refrescos de soda y el chocolate. Falleció el pasado 19 de abril.

Tanaka nació el 2 de enero de 1903 en la región de Fukuoka, en el suroeste de Japón, el mismo año en que los hermanos Wright volaron por primera vez y Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un Premio Nobel. En sus años de juventud tuvo varios negocios, entre ellos una tienda de fideos y otra de pasteles de arroz. Se casó con Hideo Tanaka hace un siglo, en 1922, y con él tuvo cuatro hijos, además de adoptar a un quinto. En 2019, cuando los Récord Guinness la reconocieron como la persona más anciana, se le preguntó en qué momento fue más feliz en su vida, y ella respondió: “Ahora”.

Tanaka describió su rutina diaria como despertar a las 06:00 a. m., y estudiar matemáticas y practicar la caligrafía durante la tarde. “Uno de los pasatiempos favoritos de Kane es una partida de Othello y se ha convertido en una experta en el clásico juego de mesa, ganando a menudo al personal de la residencia”, dijo Guinness. La institución lamentó el fallecimiento de la mujer por medio de sus redes sociales.

She became the oldest living person in January 2019 at the age of 116 years and 28 days.

She is also the second oldest person ever recorded, behind only Jeanne Calment who lived to the age of 122. pic.twitter.com/DtWGvRpwcA

— Guinness World Records (@GWR) April 25, 2022