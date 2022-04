Twitter adopta plan para resistir millonaria suma que ofrece Elon Musk para comprarlo

Musk ofreció 43 mil millones de dólares para comprar Twitter y transformarla en una plataforma que garantice la libre expresión.

Twitter anunció este viernes medidas para resistir a la oferta pública de adquisición hostil lanzada por Elon Musk por 43 mil millones de dólares, destinada a comprar la red social para transformarla en plataforma que garantice la libre expresión.

La estrategia bursátil de Twitter contra el hombre más rico del planeta es conocida como como “píldora envenenada” en la jerga financiera. La maniobra dificulta que un accionista acumule demasiada participación sin aprobación de la junta, al activar una opción que permite a otros inversionistas comprar más acciones de la compañía con un descuento.

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board

— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022