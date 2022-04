Codeca anuncia paro plurinacional durante dos días de la próxima semana

El comité reveló que serán tomadas carreteras de al menos 13 departamentos del país.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció este viernes en conferencia de prensa que la próxima semana se llevará a cabo un paro plurinacional, debido al incremento en los precios de los combustibles, gas propano y alto costo de la canasta básica.

Codeca llevará a cabo las manifestaciones el lunes y martes, 25 y 26 de abril, respectivamente. Sus demandas también es para exigir el cese de la criminalización y persecución de defensores de los Derechos Humanos, así como el rechazo a la corrupción, entre otras peticiones.

Como parte de las manifestaciones de Codeca indican que serán 38 puntos donde se mantendrán las “tomas de carreteras”, esperan la participación de más de 50 mil personas manifestando tanto los dos días.

Lunes 25 y martes 26 de Abril, paro Plurinacional, 36 puntos en toda #Guatemala.

No al alto costo de la canasta básica y combustibles.

No más corrupción.

Renuncia Giamattei

No más saqueo y monopolio del CACIF. pic.twitter.com/7wedR0xNGs

— CODECA GT (@GtCodeca) April 22, 2022