Alianza de Valdés sin alcanzar apoyo para que C. Porras continúe en proceso

Por seis horas, la presidenta de la postuladora, Silvia Valdés, detuvo las votaciones para elegir al último candidato para jefe del Ministerio Público (MP) a causa de un amparo.

La presidenta de la comisión postuladora para fiscal general, Silvia Valdés, en varias ocasiones reiteró, al igual que otros decanos, su apoyo para Consuelo Porras.

1. Sin cambios

La jornada de votaciones para que los postulantes pudieran elaborar la nómina con los seis candidatos a fiscal general continuó sin ningún resultado, ya que el grupo liderado por la presidenta de la comisión, Silvia Valdés, y el secretario de la misma, Luis Aragón, no lograron que otros decanos votaran a favor de Consuelo Porras y fuera la sexta profesional en conformar el listado que se debe enviar al presidente, Alejandro Giammattei. La participante Silvia Patricia Juárez obtuvo siete votos a favor y Maynor González Méndez seis. Mientras que Walter Brenner Vásquez solo recibió un voto de respaldo. Aunque Valdés esperaba que en la primera ronda se definiera la nómina, ya que en los primeros minutos de ayer indicó que por tener otras actividades en agenda estaría presente dos horas en la reunión, casualmente, cuando ella se retiró, se notificó de un amparo en contra de la comisión de postulación y del mandatario Giammattei.

2. Molestia

Los abogados Erick Castillo López y Freddy Ramón Sánchez acudieron a la Corte de Constitucionalidad, que, en pocas horas, decidió solicitar un informe circunstanciado a la mesa de trabajo, sobre la forma de votación para integrar la nómina que se remitirá al gobernante. El argumento de Castillo y Sánchez es que los comisionados deben conforman el listado con los candidatos que obtuvieron los punteos más altos. Sin embargo, la elección no fue igualitaria, ya que el magistrado Henry Elías, con menor punteo que Walter Brenner Vásquez, fue incluido en el listado, y Vásquez todavía no logra los votos para formar parte del listado. Asimismo, los abogados solicitaron que en caso de que la postuladora dé un listado diferente a los puntajes de los candidatos, Giammattei la rechace. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, Miltón Argueta, comentó que tenían libertad para votar por los candidatos que la comisión consideró elegibles. La presentación del amparo en el tribunal constitucional generó polémica: De acuerdo con el expresidente del Colegio de Abogados y Notarios Ovidio Monzón no era el lugar para presentar la acción, no obstante, otros mencionaron que por involucrar al presidente se hizo así.

3. Desfase

Aunque, al principio de la jornada, la presidenta de la comisión había convocado a continuar con la votación hoy, eso cambió luego de la falta de consensos. Los comisionados fueron convocados para mañana para retomar la votación. La comisión lleva tres días de atraso de entregar la nómina de los candidatos. Según el cronograma de trabajo, el documento se elaboraría el miércoles y un día después se enviaría al presidente. El mandatario tiene hasta el 11 de mayo para elegir al nuevo jefe del ente investigador, ya que debe tomar posesión el 18 de mayo.

Valdés notifica, preocupaciones y listado

4. Rechazo

La votación en la comisión de postulación generó reacciones en diferentes sectores, uno de ellos en la Universidad del Istmo, donde varios estudiantes emitieron una carta a las autoridades de esa casa de estudios para mostrar su preocupación por la votación del decano Alejandro Arenales Farner, que ha respaldado a Consuelo Porras. “Expresamos nuestra preocupación, pues no refleja los principios y valores que distinguen a esta casa de estudios, la cual promueve la ética y los altos estándares de excelencia académica. Uno de los valores más importantes de la universidad es el espíritu de servicio”, resaltaron los estudiantes. Asimismo, recordaron que el sistema de justicia, el Estado de derecho y la certeza jurídica han sido afectados.

5. La disputa

Hasta el momento, los candidatos que están incluidos en el listado que se enviaría al presidente son Néctor de León, magistrado de Apelaciones; Darleene Monge, fiscal; Luis Donado Vivar, procurador general de la Nación; Henry Elías, magistrado de Apelaciones; y Gabriel Estuardo García, presidente de la Directiva Disciplinaria del Organismo Judicial. El último puesto se disputa entre tres profesionales.

6. Respuesta

Después de más de 40 minutos para retomar la ronda de votaciones, Valdés informó que a las 15:39 horas se remitió el informe circunstanciado que solicitó la Corte de Constitucionalidad, pero evitó dar detalles de lo respondido. Con tal de que se lograra un cambio en la votación, el secretario de la comisión recomendó votar por los méritos de los cuatro candidatos, pero no tuvo apoyo.

