Juan Francisco Sandoval y activistas anticorrupción se reúnen con Blinken

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fue uno de los participantes durante el encuentro con el secretario de Estado, Antony Blinken.

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, sostuvo un encuentro junto a otros activistas anticorrupción con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Blinken habló con los líderes de sociedad civil para discutir sobre iniciativas de cooperación anticorrupción, en el marco de una reunión en la que Estados Unidos busca impulsar una política para atender la avalancha migratoria en países de América Latina.

El secretario de Estado hizo énfasis en el tema de la lucha contra la corrupción, pues es un flagelo considerado por el Gobierno de Biden como un tropiezo para el desarrollo humano de los países.

Tanto Blinken como el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se encuentran en Panamá durante el encuentro con funcionarios de más de 20 naciones.

In Panama today, I spoke with civil society leaders to discuss anti-corruption cooperation initiatives. We must work together to fight corruption at all levels. Only then can we build a society of integrity and transparency for future generations. pic.twitter.com/b6x07d2lYP

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 20, 2022