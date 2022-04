Canciller participa en encuentro con Blinken por política migratoria de EE.UU.

Durante el primer día del viaje, el secretario Blinken pidió una mayor cooperación para controlar la migración irregular en América Latina, un fenómeno en crecimiento para los gobiernos de la región.

El encuentro tiene lugar semanas antes de que el gobierno del presidente Joe Biden ponga fin a las restricciones por la pandemia que permitieron expulsar rápidamente a migrantes a México. El llamado título 42.

El acercamiento de estos dos días son antesala de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles en junio, donde se abordará ese tema.

“Es un tema prioritario para Estados Unidos”, dijo Blinken, que abogó por una migración “segura, ordenada y humana”, durante un discurso en la Cancillería panameña.

Mostró su preocupación por la “gran cantidad de migrantes que en este momento están llegando al límite porque no pueden satisfacer sus necesidades”.

Para la canciller panameña, Erika Mouynes, la migración “es el fenómeno social del siglo XXI”, donde la pandemia, el cambio climático, la inestabilidad política y los conflictos bélicos son “poderosos tsunamis” que provocan “olas migratorias que nos obligan a todos a estar preparados”.

In Panama today, I spoke with civil society leaders to discuss anti-corruption cooperation initiatives. We must work together to fight corruption at all levels. Only then can we build a society of integrity and transparency for future generations. pic.twitter.com/b6x07d2lYP

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 20, 2022