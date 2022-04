Botellas de vidrio y plástico, la principal basura en la playa del Puerto de San José

El 1 de abril pasado, el presidente Alejandro Giammattei prometió playas limpias durante el descanso de la Semana Santa.

Miles de turistas de todas partes del país disfrutaron del sol, la arena y las tranquilas aguas de la playa del Puerto de San José, en Escuintla. Durante toda la Semana Mayor ese lugar lució colmado de veraneantes. Sin embargo, fue hasta este Sábado Santo (16 de abril de 2022) que se vio totalmente abarrotada .

Los turistas comenzaron a llegar a la playa en buses y otros en carros particulares desde horas de la mañana para instalarse en las champas con sus familias y amigos. Esa situación provocó que la arena quedara llena de basura luego de recibir gran afluencia de vacacionistas durante esta Semana Santa.

Así lo evidencian varias imágenes publicadas en redes sociales y se logró constatar luego que el equipo de Emisoras Unidas realizara un recorrido en ese lugar. Botellas y bolsas plásticas, latas de cerveza, residuos de comida, fueron parte de los desechos que se podían ver en la playa.

El 1 de abril pasado, el presidente Alejandro Giammattei prometió playas limpias durante el descanso de la Semana Santa. En esa ocasión, el gobernante impulsó una iniciativa para mantener los lugares turísticos del país sin basura.

“Les queremos pedir, por favor, pongan la basura en su lugar. No dejemos tirada la basura en nuestras playas, no la dejemos tirada en nuestros ríos, no la dejemos tirada en nuestros lagos, porque entonces le hacemos daño al patrimonio de nuestro país”, expresó Giammattei.