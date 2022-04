Covid-19: Salud confirma 809 casos y 21 muertes en las últimas 24 horas

De acuerdo con el tablero electrónico, en las últimas horas se realizaron 10 mil 580 pruebas, de las cuales 809 arrojaron resultado positivo.

El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que en las últimas 24 horas se detectaron 809 nuevos casos de Covid-19 y 21 muertes. Las cifras provienen de los distintos servicios de salud de todo el país y están sujetos a futuros cambios.

Informe sobre el Covid-19 en las últimas 24 horas:

De acuerdo con el tablero electrónico, en la jornada del 11 de abril se registraron los siguientes datos:

Pruebas realizadas: 10 mil 580

Casos positivos: 809

Pacientes fallecidos en las últimas 24 horas: 1

Casos de fallecimientos registrados en la actualización, pero ocurridos en días anteriores: 20

Cifras a nivel nacional

Casos positivos acumulados: 836 mil 234

Casos activos estimados: 4 mil 451

Pacientes fallecidos: 17 mil 400

Pacientes recuperados estimados: 814 mil 383

Sin fecha para retomar vacunación de menores

La vacunación en los niños de 6 a 11 años no tiene fecha para continuar, ya que el Ministerio de Salud no cuenta con el día que ingresarán más dosis Moderna contra el coronavirus. La aplicación de ese medicamento en ese grupo etario se debe a que no causa mayores reacción en los menores de edad. Según datos de Salud, 441 mil 802 niños recibieron la primera dosis, por lo que se desconoce cuando podrían presentarse a los puestos de vacunación para la segunda dosis. El número de niños vacunados representa el 20 % del objetivo establecido por Salud en ese grupo.

A pesar de que Salud ya tiene un año de haber iniciado la vacunación contra el virus, el Laboratorio de Datos informó que a la fecha se ha vacunado a 8 millones de personas solo con una dosis, lo que representa el 46 % de la población. Pero que el ritmo de inmunización es menor en comparado a la última semana de marzo, lo cual aplaza que la pandemia se controle. De los 22 departamentos solo en Guatemala se supera el 70% de la población que recibió la primera dosis, no obstante, el resto no supera el 60 %.

