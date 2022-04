Esto fue anunciado por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala dio a conocer que se abre convocatoria para beca Fulbright Estudiante Extranjero 2023.

Esto fue anunciado en las redes sociales de la misión diplomática en nuestro país.

La beca Fulbright Estudiante Extranjero (Foreign Student Program) para el ciclo 2023 otorga a los ciudadanos guatemaltecos, que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad, la posibilidad de estudiar una maestría en los Estados Unidos. La convocatoria se encuentra abierta del 1 de abril al 15 de mayo de 2022.

Según se indica, son elegibles todos los campos de conocimiento a excepción de psicología, estudios veterinarios, odontología, enfermería y medicina (excepto salud pública).

Los becarios deben cumplir con todos los requisitos que se anuncian aquí.

Fabián Juárez Padilla, quien gracias a esta beca actualmente está estudiando una maestría en economía en New York University (NYU), comparte:

“Fulbright me ha permitido expandir mis conocimientos en economía, lo cual me ayudará a implementar proyectos e investigaciones en Guatemala. Debido a la red a Fulbright he conocido a decenas de jóvenes líderes de muchas partes del mundo, que, como yo, están buscando ser actores de cambio en sus países.”