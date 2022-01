Beca CEE ofrece a jóvenes guatemaltecos mejorar capacidad de liderazgo con pasantía en EE. UU.

Este viernes, 14 de enero, es la fecha límite para aplicar. Aún estás a tiempo ¡Participa!

Rebeca Mora, Coordinadora de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, nos habla al respecto.

1. ¿En qué consiste la beca Community Engagement Exchange (CEE)?

Es un programa patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es implementado con una empresa que se llama Irex. Trabajamos en conjunto para brindar a los jóvenes una oportunidad de mejorar sus habilidades de liderazgo y que adquieren experiencia en organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos. Esta beca tiene duración de un año, en la cual los participantes realizarán prácticas de tres meses en una organización civil. Luego, regresan a Guatemala para implementar su proyecto comunitario.

2. ¿Qué beneficios que ofrece esta beca?

La particularidad es que los jóvenes se van a Estados Unidos por tres meses, apreden, participan en alguna academia de liderazgo, pero el mismo programa los obliga a regresar a su país para poner en practica un proyecto por los nueve meses restantes. Los beneficios van desde lo personal como también para la comunidad, pues los jóvenes regresan con más conocimientos, más destrezas y mejores equipados para generar prosperidad. Este es un programa promocionado en más de cien países y, en el tema cultural, también se aprende mucho.

3. ¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes?

Tener entre 21 y 28 años, deben de ser ciudadanos guatemaltecos que residan en Guatemala, tener un mínimo de dos años trabajando en el área de sociedad civil (sea de manera profesional o de manera voluntaria), tener un nivel avanzado de inglés. También deben tener la disponibilidad de viajar a los Estados Unidos durante tres meses. Deben estar comprometidos para implementar el proyecto comunitario cuando regresen a Guatemala y deben ser elegibles para una visa J-1.

4. ¿Cómo y cuándo puede realizarse la aplicación?

Invitamos a todos los jóvenes a postularse. El 14 de enero a las 10:59 de la noche es la fecha límite. Pueden haerlo al ingresar en www.irex.org/project/community-engagement-exchange.

5. ¿Alguien sin visa puede postularse? ¿Qué costos cubre este programa?

Si no tiene visa, no se preocupe. No es necesario contar con una, solamente el requisito es ser elegible a una visa J-1. En cuanto a los costos, hablamos de los gastos de la solicitud de la visa, del boleto aéreo ida y vuelta. También un estipendio mensual de hasta US$1 mil 800 que cubre vivienda, alimentación y se incluye un seguro contra accidentes.

6. ¿Qué significa “tener nivel alto de inglés”?

Como el programa es de tres meses y se estará en academias en donde todo será en inglés. Esta persona debe tener la habilidad de manejarse en el idioma tanto en lo educativo como en lo social. A la persona elegida se le hará una prueba TOEFL y debe obtener una puntación mínima de 68.

7. ¿Cuáles son las fechas del viaje? ¿Medidas por el Covid-19?

Debido a la pandemia, esta es la segunda ocasión en la que promocionamos este programa. Los elegidos del año pasado (fueron dos) están realizando su pasantía vía de manera virtual. Para el programa actual es para viajar entre enero a abril de 2023. Esperemos que para esas fechas la situación esté mejor controlada.

8. ¿Cómo este tipo de programas apoyan en Guatemala?

Este programa así como otros que promociona la embajada de Estados Unidos en Guatemala, crean oportunidades educativas y culturales para los jóvenes. Lo que buscamos son oportunidades para los jóvenes. En Guatemala hay mucho potencial.

