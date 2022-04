Video: conductora provoca accidente en la Villalobos y se hace viral por su reacción

De acuerdo con la denuncia, la protagonista del accidente estaba conduciendo en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, lo negó y su argumento es que el hombre del carro chocado estaba “manejando muy lento".

Una mujer provocó un accidente de tránsito en la cuesta de Villalobos la mañana de este viernes, 1 de abril de 2022, lo cual quedó evidenciado por un video difundido en redes sociales. Llamó la atención que la involucrada ofreció Q100 al conductor del automotor chocado, sin embargo, esa cantidad no cubría el costo de la reparación.

La mujer colisionó en la parte trasera de un vehículo de color blanco cuando se dirigía de Villa Nueva a la capital. De inmediato descendió de su auto con un billete de Q100 en la mano y diciendo al automovilista: “no te estoy diciendo que te vayas, no seas así”.

El conductor le reclama: “vos, mirá y esto”, en referencia a que el bumper quedó desprendido tras el impacto y le hace ver que el auto es de su jefe. Ella le responde: “vaya, esperate. Y quién es pues (…). No seas así, mirá que soy chava. Soy chava y estoy sola. No seas así”.

De acuerdo con la denuncia, la protagonista del accidente estaba conduciendo en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, lo negó y su argumento es que el hombre del carro blanco estaba “manejando muy lento”, pero en la grabación se logra ver que en la cuesta de Villalobos el tránsito estaba congestionado en el momento que ocurrió el choque.

“Vaya, tranquilizate. Mirá te estoy dando Q100 y vamonos todos y así. Ya o no, no querés o qué. Bueno, no querés”, exclama la mujer y se retira a su vehículo. Luego regresa reclamando del por qué la está grabando y lanzando amenazas.