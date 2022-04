Exigen al Ministerio de Educación el pago de sus salarios

Según los manifestantes el último pago recibido fue el 31 de diciembre.

Un grupo de docentes y operativos que laboran bajo los renglones 021 y 031 acudieron a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte para manifestar su descontento ante la falta del pago por parte del Ministerio de Educación.

Durante la protestas también pidieron la renuncia de los 22 directores departamentales a nivel nacional por la negligencia en el proceso de contratación del personal, así lo dio a conocer Byron Valencia, vicepresidente de la Federación Indígena y Campesina.

De acuerdo con lo expresado por los manifestantes, se encuentran inconformes ya que se les notificó que, a pesar de haber cumplido con la papelería, el pago se les realizará entre mayo y junio de este año.

#AHORA Frente a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, personal docente y operativo bajo el renglón 021 y 031 manifiesta su descontento ante la falta del pago por parte del Ministerio de Educación | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/V8h0yxIB5F — PublinewsGT (@PublinewsGT) March 31, 2022

Mily Cruz, maestra de extraescolar, aseguró que les dijeron que si la papelería no estaba bien para el 1 de abril, se pagaría hasta en las fechas antes mencionadas.

“Aquí hay personas que tienen hijos y que tienen necesidad de realizar varios pagos”, dijo.

Por otra parte, según dijo Cruz en la cartea se les indica que realicen préstamos mientras se les paga por sus servicios.

“Ya no hay quien nos siga prestando, ni los bancos ya que como está la situación no tendríamos ningún pago realizado entonces no hay solvencia para decir que ellos nos van a pagar”, añadió.

Solicitarán renuncias

Por su parte, Byron Valencia, vicepresidente de la Federación Indígena y Campesina, aseguró que solicitará a la ministra Claudia Ruiz la remoción del cargo de los 22 directores departamentales por “la negligencia que cometieron ciertas áreas de contrataciones”.

“Tuvieron los meses de enero y febrero para completar todos los expedientes para pago y por eso nos preocupa como dirigentes sindicales porque sabemos que ahorita están los rumores que les quieren pagar hasta en mayo o junio y nosotros no vamos a permitir eso”, añadió.

