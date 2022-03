VIDEO: ¡Detectan la estrella más lejana observada hasta ahora!

“Al principio, casi no lo creíamos”, dijo Brian Welch, de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

El telescopio espacial Hubble detectó la estrella más lejana observada hasta ahora, la cual fue bautizada “Earendel” y cuya luz viajó durante 12 mil 900 millones de años para llegar hasta la Tierra. Los científicos estiman que su masa es al menos 50 veces la de nuestro Sol, y millones de veces más brillante que él.

El descubrimiento fue publicado el miércoles en la prestigiosa revista científica Nature. “Al principio, casi no lo creíamos”, dijo el autor principal del estudio, Brian Welch, de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos, en un comunicado. Fue Welch quien tuvo el privilegio de nombrar esta estrella: “Earendel” significa “estrella de la mañana” en inglés antiguo. La estrella “existía hace tanto tiempo que podría no haber estado compuesta por las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean hoy”, explicó el investigador. “Estudiar ‘Earendel’ proporcionará una ventana a un período del Universo con el que no estamos familiarizados, pero que condujo a todo lo que conocemos hoy”, agregó.

La estrella que detentaba el récord anterior también había sido observada por el telescopio espacial Hubble, en 2018, pero existía en un Universo que tenía entonces una antigüedad de 4 mil millones de años. El de “Earendel” tiene 900 millones de años.

RECORD BROKEN: Hubble observed the farthest individual star ever seen!

This extraordinary new benchmark detected light from a star that existed within the first billion years after the universe's birth in the big bang.

Find out more: https://t.co/2ivkk1iqz3 pic.twitter.com/X7qcijwx24

— Hubble (@NASAHubble) March 30, 2022