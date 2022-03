La fiscal Consuelo Porras responde a señalamientos en su contra

Porras recibió dos señalamientos ante la Comisión de Postulación por haber sido incluida en la lista Engel y por el supuesto plagio de su tesis.

Al finalizar las pruebas psicométricas, requisito de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien busca su reelección en el cargo, se defendió ante las tachas en su contra por su inclusión en la Lista Engel y por un supuesto plagio en su tesis.

“Esta tacha tiene su origen en una ley extranjera, que no aplica para Guatemala. En ese sentido, yo presenté mis medios de defensa que ustedes (prensa) lo van a conocer porque mañana los van a hacer públicos los miembros de la Comisión de Postulación, en donde se establece que es una ley no aplicable (…). En ese sentido, esa tacha, obviamente, no tiene ningún soporte probatorio en ninguna ley nacional, sino es una ley extranjera, por lo tanto no aplica”, explicó la jefa del MP.