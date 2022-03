Se trata de uno de los robos más grandes de este tipo.

Robo multimillonario. Hackers robaron más de 600 millones de dólares en criptomoneda de un libro de contabilidad digital empleado por usuarios del popular videojuego Axie Infinity. Ronin Network, una red vinculada a la criptomoneda Ethereum, especializada en juegos, dijo que el ataque dirigido a su blockchain generó 173 mil 600 ethers y 25.5 millones de dólares en moneda estable, un activo digital fijado al dólar estadounidense.

El botín inicialmente fue avaluado en 545 millones de dólares al momento del robo, ocurrido el 23 de marzo, pero, según los precios, este alcanzaba el martes alrededor de 615 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los robos más grandes en la historia de las criptomonedas. “La mayoría de los fondos hackeados todavía está en la billetera del hacker”, dijo Ronin Network en la publicación que reveló el hurto. El equipo de Sky Mavis, desarrollador del juego Axie Infinity, descubrió la brecha de seguridad el martes, cuando trató, sin éxito, de retirar ehter, según la compañía.

Ronin Network todavía está investigando el ataque, pero dijo que los piratas informáticos obtuvieron “claves” privadas para retirar fondos digitales. “Sabemos la confianza debe ganarse y estamos utilizando todos los recursos a nuestra disposición para implementar las medidas y procesos de seguridad más sofisticados para prevenir futuros ataques”, dijo Ronin. “Estamos trabajando con funcionarios judiciales, criptógrafos forenses y nuestros inversores para asegurarnos de que no se pierdan los fondos de los usuarios”.

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022