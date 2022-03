Guatemalteco condenado a tres cadenas perpetuas por matar a familia hondureña en EE. UU.

Un guatemalteco convenció a una hondureña de migrar a EE. UU. para tener "un buen futuro" y ahí la mató junto a sus hijos.

Marvin Oswaldo Escobar Orellana, de origen guatemalteco, fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas en prisión tras ser hallado culpable de asesinar a una hondureña y a sus dos hijos. El crimen ocurrió el 16 de julio de 2019, dentro de su vivienda. En esa fecha, Rosibeth Flores Rodríguez, de 29 años, Grecia Daniela Alvarado Flores, de 11 y Ever José Mejía, de 5, fueron hallados muertos tras recibir varios disparos en su cabeza, de acuerdo al reporte policial.

ICE says Marvin Oswaldo Esquivel-Lopez was removed from the U.S. in 2010 and again in 2011, and convicted on a federal offense under the name Marvin Escobar-Orellana. https://t.co/xxxchcX5gC #IllegalAliens #Murder pic.twitter.com/whtg7bxda6

IA: Suspect in triple homicide was deported twice, used an alias

Marvin Oswaldo Escobar Orellana o Marvin Esquivel López, como también se le conoce, había alojado a la hondureña y a sus hijos, quienes acababan de llegar desde Honduras a Estados Unidos. Tras reconocer que cometió el asesinato de la familia alegó que los mató en defensa propia. Sin embargo, de acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, el guatemalteco le prometió a Rossibeth que la ayudaría a conseguir trabajo en Estados Unidos, pero en cambio la acosó. Al negarse, la mató junto a sus hijos Ahora el guatemalteco fue condenado por tres cargos de asesinato en primer grado.

Guatemalan illegal immigrant, 31, who's been deported TWICE 'shot and killed' a mother, 29, and her two young children after sneaking back into the U.S.

Marvin Oswaldo Escobar-Orellana, 31, was arrested Tuesday night in the slayings https://t.co/ifD2crDZOS pic.twitter.com/4hwmSnuSvF

