VIDEO. ¡Increíble historia! Casemiro entregó su camiseta a un guatemalteco

Desde Madrid, Pablo Motta nos relata cómo consiguió que Casemiro le regalara su camiseta. El guatemalteco se volvió una sensación, la gente pedía fotos con él.

El aficionado guatemalteco vive el futbol a otro nivel, varios han sido los guatemaltecos que han cruzado el charco para presenciar los partidos de más alto nivel en estadios europeos o bien en los mundiales de futbol, pero Pablo Motta nos cuenta una historia por de más, emocionante. Conócela:

Pablo, es casado, se graduó en la Universidad Rafael Landivar en Administración de Empresas, también tiene una maestría de Neuromarketing en la Universidad Complutense de Madrid.

En una charla con Publinews, Pablo nos compartió su historia en el Santiago Bernabéu donde consiguió la camiseta de Casemiro en un partido contra la Real Sociedad.

“Yo viví cuatro años en Madrid, y actualmente estoy en Guatemala, pero justamente venían los partidos contra el PSG y contra la Real Sociedad, entonces como he ido muchas veces al Santiago Bernabéu, conseguí una entrada en primera fila para el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad, entonces se me ocurrió hacer tres pancartas, una con la cara de Casemiro, otra con la de Modric y otra con la de Vinicius, entonces cuando llegué al estadio empecé con la de Luka Modric e incluso salí en Real Madrid Televisión,antes de terminar el partido, Modric salió de cambio y se perdió la oportunidad de tener su camiseta, pero Casemiro dio declaraciones post-partido justamente enfrente de donde yo estaba”.

¿Cómo se dio el contacto con Casemiro?

“Entonces en ese momento saqué la pancarta de Casemiro, la cambié y empecé a gritarle con locura pese a que tenía como seis niños a mi alrededor, cuando Casemiro se aproximó donde estaba yo, se quitó la camiseta y estaba como que viendo a quien se la daba, entonces empecé a mover la pancarta y cabal me la dejó, me quedé maravillado, fue el mejor día de mi vida, nunca había estado tan feliz en un estadio y eso que fui a dos Champions League y las celebré, es una oportunidad que se da en miles”.

¿Cuál fue la clave para obtener la camiseta?

“Primero que nada es que se dispongan a darla, uno tiene que estar en la zona correcta y tener la suerte que te la den, es una situación super difícil, no pensé que me la fuera a regalar, probé suerte y luego cuando salí toda la gente me pedía fotos, incluso en un restaurante, porque la camiseta tenía los desgastes del campo, y actualmente estoy yendo todos los días a Valdebebas para que me la firme, solo eso me falta y estoy completo”.

“Algo chistoso es que después de que el tiró su camiseta, Modric tiró su camiseta de entrenamiento e iba a mi, y se ve en el video como todos los niños se me iban encima, la verdad la solté porque tenía miedo de que me quitaran la de Casemiro, entonces mejor la dejé ir”.

Pablo, afirmó que ha tenido la oportunidad de ir a programas como El Chiringuito, donde ha compartido con Edu Aguirre, periodista y amigo de Cristiano Ronaldo.

“A raiz de esto, salí en muchos programas de El Chiringuito he hablado con Edu Aguirre, incluso he estado dentro del público del programa, a la gente le gusta eso y a mi me fascina y así se ha dado todo”.

Pablo vive en Guatemala, pero ya estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018 y nos confirmó que estará presente en Catar 2022, portando la bandera más hermosa del mundo: la Azul y Blanco de Guatemala.

“Actualmente vivo en Guatemala, de hecho tuve una entrevista en un canal de televisión porque fui de los primeros casos de Covid acá en España y me fui a Guatemala por eso, porque acá no tenía oportunidades laborales, porque todo se cerró, entonces emprendí un negocio de un equipo tecnológico en Guatemala y estoy emprendiendo en el tema de eventos deportivos, entonces justo vine para el partido ante la Real Sociedad, el PSG y estaré en el Clásico, y a final de año iré a Catar para el Mundial”.

