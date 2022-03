Giammattei: “EE.UU. tiene que entender que somos el único aliado que le queda en la región”

Esto contestó el presidente al ser consultado sobre la "intromisión" de algunos países en la política guatemalteca. Además, habló de "coyotaje" y del polémico decreto 18-2022.

El presidente Alejandro Giammattei fue entrevistado por “Americano Media“ en donde, entre otras cosas, le preguntaron sobre si teme que organizaciones internacionales como la ONU y otras “se inmiscuyan en asuntos domésticos y que influyan en la política guatemalteca; la intromisión de la ideología de género, la inmigración ilegal y otras políticas globalistas que han hecho daño a países desarrollados”, a lo que el mandatario contestó:

“En nuestro gobierno hemos puesto las líneas rojas de lo que permitimos y no. Eso me gana algunos resentimientos en contra pero yo creo que las naciones poderosas no tienen el derecho de violar la soberanía.”