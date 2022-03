Con engaño y limitada discusión, oficialismo otorga Q3 mil millones a Comunicaciones

El ambiente en el Congreso volvió a estar acalorado por la discusión del subsidio al diésel y a la gasolina regular a cambio de apaciguar las críticas por la ampliación al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. El

Publicidad

La alianza oficialista, conformada por la UNE, Valor, Vamos, Humanista, UCN, Viva y Todos, autorizó entregarle más recursos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), aunque los señalamientos para favores electorales no se hicieron esperar.

La ampliación por Q3 mil 190 millones, según la ley, servirá para el mejoramiento de carreteras y la construcción de puentes.

Sin embargo, el ministro Javier Maldonado reconoció que es una ley que se trabajó desde el Congreso y no se les consultó. Ni aclaró los proyectos específicos en los que se invertirán los fondos.

Los diputados oficialistas maniobraron la agenda, ya que primero sometieron por moción verbal discutir la iniciativa de ley del Ejecutivo para el subsidio de dos de los tres combustibles. Para luego quedarse tranquilos con la aprobación de más fondos a un ministerio cuestionado para la supervisión de las carreteras.

El ministro de Comunicaciones informó que serán 11 puentes nuevos y otros 11 que se rehabilitarán, así como recapeo en algunos caminos de los 22 departamentos. Pero se negó a brindar información sobre cada proyecto y ubicación del mismo.

Insultos y señalamientos por Comunicaciones

Con un discurso preparado, el presidente de la comisión legislativa de Finanzas, Cándido Leal, intentó justificar la “necesidad” de la ley para Comunicaciones e indicó que no se generaría más deuda para la población, ya que los fondos serán de saldo de caja y bancos.

No obstante, el diputado Samuel Pérez le aclaró que eso no es cierto, ya que los fondos se generaron por deuda del periodo pasado y que parte Comunicaciones no ejecutó.

Asimismo, recordó el misterio que hubo en la mesa de trabajo para conocer la propuesta.

Aunque de ambos lados reconocieron que es necesaria la infraestructura vial, la realidad es que pocos son los resultados de los proyectos que se concretan.

Encubrimiento y subsidio parcial

La alianza legislativa se evidenció una vez más, ya que de manera urgente se aprobó ampliar el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas por Q745 millones. Para un subsidio al diésel y a la gasolina regular. El apoyo para los consumidores de esos hidrocarburos será por dos meses y consiste en dar Q5 por galón de diésel y de Q2.50 a la gasolina regular. El oficialismo se negó dar a los consumidores de la gasolina superior.

Aunque el oficialismo corrió para archivar la denunciada ley para la “protección de la vida y la familia”. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, evitó someter a votación las objeciones de los diputados de Semilla, Winaq, URNG y de oposición. Sino que fue la que presentó Roberto Calderón.

(Visited 29 times, 1 visits today)

Publicidad