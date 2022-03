Departamento de Estado de EE.UU.: “Ataques de fiscal general a jueces y fiscales deben cesar”

Esto fue compartido en las redes sociales oficiales de la entidad estadounidense así como en las del portavoz de la misma, Ned Price.

Por medio de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que dicho país está “profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques” de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, “contra el sistema de justicia de Guatemala.”

Esto fue compartido en las redes sociales oficiales de la entidad estadounidense así como en las del portavoz de la misma, Ned Price.

We call on the government of Guatemala to ensure the personal safety and the fair and transparent treatment of all those involved in the justice system. Attacks by Attorney General Porras on independent judges and prosecutors must stop. https://t.co/0QwLGV6S5E

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022