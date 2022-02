Departamento de Estado de EE.UU. emite pronunciamiento por el arresto de exfiscales

"Estados Unidos está profundamente preocupado por el maltrato inaceptable y el abuso persistente del Ministerio Público de Guatemala contra los fiscales independientes actuales y anteriores", se indica en parte del comunicado.

Mediante un comunicado oficial el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento debido a los “ataques del Ministerio Público guatemalteco a los fiscales independientes”.

Asimismo, se indica que, bajo el liderazgo de la fiscal general, Consuelo Porras, “el MP utilizó registros y arrestos basados en acusaciones selladas y filtró información de casos selectivamente con la aparente intención de identificar y castigar a los guatemaltecos que lucha contra la impunidad y promueven la transparencia y la rendición de cuentas”.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estados de los Estados Unidos, fue el encargado de divulgar esta postura a través de redes sociales.

The U.S. is concerned by the Guatemalan Attorney General’s arrests this week of current and former independent prosecutors. An AG that attacks those who promote transparency and fight impunity? https://t.co/4BTizii0a5

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 16, 2022