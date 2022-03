Cancelan velación y procesión de Jesús Nazareno del Perdón

La hermandad indica que fue pionera al entregar los protocolos con las autoridades pertinentes para la realización de las actividades, pero estas fueron negadas.

Publicidad

La Hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Perdón y Virgen de Dolores del templo San Francisco El Grande, en la Antigua Guatemala, informa que se cancelan tanto la velación como la procesión de Jueves Santo de este año.

Esto “a pesar de la autorización del arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa y Vásquez, que se realicen con normalidad las actividades de Cuaresma y Semana Santa, la comunidad de frailes franciscanos nos lo prohiben”, se indica en un comunicado.

#Cuaresma2020 | La Hermandad de la consagrada imagen @JesusdelPerdon y Virgen de Dolores de San Francisco El Grande, indican que no se realizará ninguna actividad en Cuaresma y #SemanaSanta2022, incluidos el cortejo procesional y velación. | @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/3slCNGq5Zz — Esvin Lopez (@ELopez_PN) March 5, 2022

Cancelan velación y procesión

En su comunicado, la hermandad indica que fue pionera al entregar los protocolos con las autoridades pertinentes para la realización de las actividades, pero estas fueron negadas.

“Pedimos disculpas sinceras a todos los devotos que participan cada año con nuestras veneradas imágenes, y también muy especialmente a nuestros músicos, sayones, artistas y romanos que nos apoyan y que con su trabajo aportan económicamente en sus familias”, se añade.

Pero también se comunica que no tuvieron ningún apoyo para llevar a cabo alguna de las actividades:

“Queremos comunicar públicamente el mal trabajo realizado por la Asociación de Hermandades de Pasión de Sacatepéquez y Jocotenango, asesoradas por el presbítero Juan Carlos Dealtán y autorizadas por el vicario el presbítero Gil Eduardo Ramírez, porque en ningún momento tuvimos apoyo”, finaliza.

Dictamen NO favorable

Por otro lado, esta semana la Dirección de Área de Salud de Sacatepéquez notificó a la hermandad de la Escuela de Cristo que presentó objeción tras la solicitud realizada con respecto a la salida de su cortejo procesional.

“Reconocemos a nuestra autoridad del nivel central del Ministerio de Salud, de donde se recibe dictamen NO favorable, fundamentado en eventos anteriores en los que no se ha tenido la capacidad de controlar afluencia masiva de personas y aglomeración en las calles”, indica el oficio.

No obstante, el departamento de comunicación de Salud, resaltó que tanto los cortejos procesionales como otras actividades no fueron prohibidas sino que solamente recibieron un dictamen no favorable en donde se les indica claramente a las hermandades y asociaciones los temas que no se cumplen en los protocolos presentados.

“Se les recomendó realizar las actividades intramuros y replantearse la realización de cortejos procesionales por lo complicado que resulta el poder controlar el desborde de feligresía en las calles que causa grandes aglomeraciones, ya que el departamento presenta un buen número de municipios en rojo y los demás en naranja, situación que conlleva un alto riesgo de contagios”, se añadió.

(Visited 26 times, 26 visits today)