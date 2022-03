VIDEO. Graban violento castigo de un maestro a su alumno

El profesor empujó a un estudiante contra una pared y luego lo abofeteó.

La comunidad en la ciudad de Elkhart, en Indiana, Estados Unidos (EE.UU.), quedó conmocionada tras un reciente caso de violencia infantil que involucra al profesor Mike Hosinski, maestro de secundaria, quien abofeteó a un alumno de ese plantel educativo.

El momento quedó captado por las cámaras de seguridad del centro educativo del norte de Indiana, que al difundirse se convirtieron en toda una tendencia, principalmente por el violento comportamiento del profesor. El distrito escolar publicó dicho video, donde aparece el maestro agarrando al estudiante por la mochila y empujándolo contra la pared de manera amenazante.

Instantes después, el hombre se posa frente al alumno, señalándole enérgicamente antes de golpearlo con la mano. Luego, el estudiante cae al suelo mientras el maestro intenta guiarlo por el pasillo. Aquí el video de violencia infantil:

Elkhart County Indiana is perfectly fine with this behavior. No criminal charges have been filed for Mike Hosinski. Hell, the Baugo Community School Board approved his full retirement and gave this criminal a standing ovation. Just sickening.#Indiana pic.twitter.com/bDYOB5GzmQ

— IND Progressives (@INDprogressives) March 1, 2022