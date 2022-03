Cambia nuevamente horario de ley seca en Guatemala

El horario de la ley seca cambió nuevamente, según el acuerdo publicado este miércoles.

El Ministerio de Gobernación informó este 2 de marzo sobre una modificación al horario de la ley seca en Guatemala.

Con la nueva disposición se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas entre las 1 y 6 horas del mismo día.

El acuerdo 56-2022 que se publicó en el diario oficial, especifica que la medida aplica a cualquier tipo de establecimiento como discotecas, restaurantes, centros nocturnos, supermercados, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales similares.

La multa en caso de incumplir con el horario es de Q100 mil.

Cambios a la ley seca

El Gobierno ha modificado el horario desde inicios de la pandemia de la COVID-19. Durante la emergencia, el objetivo era procurar el distanciamiento social y se sumaba a las restricciones de movilidad.

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó diversos operativos a lo largo de 2020 y 2021 para verificar el cumplimiento de los horarios modificados de la ley seca. En ocasiones se reportó la captura de numerosos grupos de personas que se encontraban en bares o discotecas.

#AHORA Más de 100 personas capturadas en zona 10 de la capital, por infringir la ley seca, informó la @PNCdeGuatemala pic.twitter.com/EbmCamzUS3 — PublinewsGT (@PublinewsGT) September 19, 2021

No obstante, en redes sociales se criticó que la medida no se cumplía en todos los casos. La policía informó que la medida no pretendía aumentar las detenciones sino más bien era un medio disuasivo.

Para la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (Acecogua), expresó su oposición al cambio de la ley seca cuando se fijo a partir de las 18 horas. “Los restaurantes y los empleados serán los más afectados”.

“Los restaurantes que operan dentro de los centros comerciales de nuestros asociados ya cumplen con las disposiciones del semáforo, por lo que esta nueva medida no ayuda a contener los contagios sino perjudica a la economía en un momento delicado”, indicó la asociación en un comunicado.

De acuerdo a Acecogua, los cambios de horario afectaron el 50% de la operación en restaurantes.

