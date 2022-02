VIDEO. Bombardeo ruso mata a decenas de civiles en Járkov

Las imágenes tras el bombardeo en estas áreas residenciales muestran civiles muertos en plena calle y numerosos heridos, además de multitud de edificios afectados por el ataque y restos de munición sin explotar.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania han terminado, anunció en sus canales de Telegram la cuenta oficial del parlamento ucraniano. Presumiblemente sin acuerdo, con Rusia escalando su posición militar y Ucrania manteniendo que las tropas invasoras deben abandonar todo el país, incluidas Crimea y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.

La primera ronda de negociaciones se ha producido tras una mañana en la que Rusia ha intensificado significativamente su ofensiva contra las principales ciudades del país. La batalla es especialmente cruenta en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, sobre la que el Ejército de Vladimir Putin está poniendo más presión actualmente.

Las fuerzas aéreas rusas han llevado a cabo durante todo el día bombardeos que han golpeado directamente a la población civil de una ciudad con más de 2 millones de habitantes contando su área metropolitana. “Los ocupantes rusos dispararon en masa contra las zonas residenciales de Járkov. Decenas de muertos y cientos de ciudadanos ucranianos heridos”, ha confirmado en un mensaje en sus redes sociales el ministerio de Defensa ucraniano.

This is what they are doing now to Kharkiv – a city that they totally believed was part of the "Russian world". What will they do to the OTHERS?? pic.twitter.com/PXKVVG5snq

Con los avances rusos estancados en Kiev, Járkov se está convirtiendo en el principal foco de hostilidades en el flanco norte de la invasión rusa a Ucrania. El domingo las tropas rusas consiguieron llegar hasta el centro de la ciudad, aunque la resistencia ucraniana es feroz e incluso las autoridades militares anunciaron que habían recuperado el control de la ciudad. Los bombardeos se han producido en Járkov desde el inicio de la invasión, con la población refugiada en las estaciones y túneles de metro, pero nunca con la intensidad de este lunes.

The Ministry of Emergency Situations of #Ukraine has collected a video compilation of the terrible shelling of #Kharkov

The shelling of residential areas cannot be called anything other than a war crime. pic.twitter.com/jPbMFJSuvA

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022