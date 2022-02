Rusia detiene a unas 800 personas que protestaban contra la invasión a Ucrania

Los manifestantes gritaban: “¡No a la guerra!”, pero las autoridades ya habían advertido que reprimirían cualquier protesta “no autorizada” relacionada con la crisis con Ucrania.

La Policía de Rusia detuvo a cerca de 800 personas que protestaban en diferentes ciudades del país contra la invasión a Ucrania, iniciada este martes tras una orden del presidente Vladimir Putin. Según la ONG de derechos humanos OVD-info, al menos 788 manifestantes habían sido arrestados en hasta 42 ciudades, cerca de la mitad de ellos en la capital, Moscú.

Este mismo jueves, las autoridades rusas ya habían advertido con reprimir cualquier manifestación “no autorizada” relacionada con “la tensa situación en materia de política extranjera”. En las redes sociales, numerosos activistas pidieron a la población que desafiaran esa orden y tomaran las calles, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, finalmente lanzara su ofensiva contra Ucrania.

En la céntrica plaza Pushkin, de Moscú, se reunieron unas 2 mil personas, mientras que en la antigua capital imperial de San Petersburgo lo hicieron otras mil. Los manifestantes en la plaza Pushkin gritaban: “¡No a la guerra!”. “Estoy conmocionada. Mis familiares y seres queridos viven en Ucrania”, contó Anastasia Nestulya, citada por la AFP. “¿Qué puedo decirles por teléfono? ¿Si se van a quedar ahí?”, añadió, asegurando que, como muchos, afirma tener miedo de manifestarse.

In #StPetersburg , #Russia , thousands of residents marched in #protest tonight against Russia’s invasion of #Ukraine : pic.twitter.com/aTfFqBPbQ5

Reacciones parecidas también se podían oír en San Petersburgo. “Tengo la sensación de que las autoridades se han vuelto locas”, explicó Svetlana Volkova, de 27 años, también citada por la AFP, que considera que poca gente está dispuesta a manifestarse en Rusia. “Han sido engañados por la propaganda”, añadió. Un joven gritaba mientras le detenían: “¿Contra quién luchas? ¡Detengan a Putin!”.

Anti-war protest in Putin’s hometown St. #Petersburg

People being arrested.. People confronting they’re own govs with anti trust and Pacific protests. There is no cure for too much power.#Ukrainian #Ukraine #UkraineWar #3worldwar pic.twitter.com/Q6HyPLcYSk

