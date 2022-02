¿Qué ocasionó el enfrentamiento entre agentes de la PMT de Santa Catarina Pinula y Fraijanes?

Luego de que en redes sociales circularan las imágenes del enfrentamiento entre elementos de tránsito de Santa Catarina Pinula y Fraijanes, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula emitió un comunicado informando lo ocurrido.

La mañana de este miércoles, 23 de febrero de 2022, usuarios de redes sociales hicieron virales fotografías de una pelea entre agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula y la de Fraijanes. Aparentemente, el enfrentamiento ocurrió el martes.

La trifulca entre los policía de tránsito de ambos municipios se registró en el sector de El Canchón, jurisdicción de Santa Catarina Pinula, detalló la comuna en mención en el comunicado. En ese lugar, de acuerdo con la versión de esa municipalidad, fue agredida la agente Lilian Alvarado, perteneciente a la PMT de Santa Catarina Pinula.

“Fue cobardemente agredida por un grupo de agentes de tránsito de la municipalidad de Fraijanes. La gente Alvarado se encontraba realizando sus labores de servicio cuando se percató que agentes de fraijanes ingresaron a jurisdicción de Santa Catarina Pinula a realizar un operativo sin autorización, por lo cual procedió indicarles que se encontraban fuera del territorio que les corresponde y no podían continuar con el operativo al no contar con los permisos pertinentes. Sin explicación alguna, los agentes de Fraijanes la insultaron y agredieron físicamente, esta agresión no tuvo un desenlace fatal, debido a que la agente Lilian Alvarado fue oportunamente auxiliada por sus compañeros de la PMT de Santa Catarina Pinula”, detalla el comunicado.