¡Pelea de reinas! Maribel Guardia critica libro biográfico de Chiquis Rivera

"Hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30”, comentó Guardia con respecto al libro biográfico de "La Chiquis".

Luego de que Chiquis Rivera, anunciara el lanzamiento de su libro “Invencible”, donde habla de su vida privada, la actriz y conductora Maribel Guardia externo su desacuerdo con la famosa a la que señaló por contar su vida “prematuramente”, e indicó que “cada quien sabe que hace”, pero al menos ella no lo haría.

“Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie, pero cada quien su vida”, señaló la sensual actriz.

En ese sentido dijo entender que la gente quiera contar su vida. Sin embargo, destacó que le parece absurdo que Chiquis cuente su vida a tan temprana edad. “Hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30”, agregó.

Además también comentó que no está de acuerdo con las bioseries de grandes ídolos como lo son Joan Sebastián y Vicente Fernández.

“Las historias de estos ídolos las cuentan por encimita porque tienen tanto por contar y yo la de Joan no la vi porque yo sé muchas cosas que no estaban ahí, vi un capítulo y dije ‘no, no’, y también porque era muy triste recientemente, no aceptaba yo su muerte todavía”, comentó.

Confiesa haber tenido pareja adicta al alcohol

A pesar de que Maribel Guardia solo ha sido relacionada sentimentalmente con Joan Sebastián y su actual esposo Marco Chacón, la artista confesó que ya vivió en carne viva el tener una pareja adicta al alcohol.

“Hace muchos años sí, con una pareja que tenía problemas con el alcohol, pero cuando estás muy joven no te das cuenta, y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas”, comentó.

Ante los comentarios de Maribel Guardia y otras críticas, Chiquis pidió a sus fans que antes de opinar lean su libro.

