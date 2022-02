Puntos clave para entender la polémica tras señalamientos en contra de Giammattei

Te presentamos cinco momentos clave luego de que un reportaje del medio de comunicación “El Faro” señalara al presidente Alejandro Giammattei por supuesta recepción de sobornos.

1. La nota

El periódico digital salvadoreño “El Faro” publicó el testimonio de un supuesto testigo de un caso de corrupción que involucraría al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con la negociación de aportes ilegales para su campaña electoral.

El texto reveló que el gobernante negoció en 2019 la entrega de Q20 millones, provenientes de sobornos cobrados a empresas constructoras, a cambio de mantener en el cargo al entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

El reportaje menciona que el testimonio está bajo custodia de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, y sostiene que se cita a un denominado “Testigo A”. Agrega que hay una segunda fuente que trabajó con Giammattei y que confirmó el acuerdo.

2. Rechazo

El secretario de Comunicación Social de la Presidencial, Kevin López Oliva, dijo que el gobierno calificaba la publicación como “un ataque político” y que se trata de “historias construidas”. Asimismo, habló acerca de publicaciones de medios extranjeros “unidos a una campaña de desprestigio”.

“Son supuestos que mediáticamente condenan, por lo tanto, tienen una razón específicamente infundada contra el gobierno. Todos tenemos el derecho de ser escuchados y ser vencidos en juicio, especialmente el presidente, que goza del derecho de antejuicio”, destacó.

“Específicamente, en el tema del exministro de Comunicaciones, esta nota señala que hay un compromiso para que continúe… Esta persona no continúa en gobierno, no existe un compromiso de esa naturaleza. Ese es el primer hecho real para desacreditar esta historia”, expresó.

“Aclaramos que la designación de los ministros que han conformado el Gabinete de Gobierno desde que se inició la administración se ha sujetado a evaluación de capacidades y profesionalismo”, detalló.

3. Acciona

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se pronunció en relación con la publicación periodística.

Durante una conferencia de prensa, a la que invitaron a un número reducido de medios de comunicación, dijo que “es preocupante porque se pone en peligro la investigación y a las personas y, por tanto, hay una obstrucción a la investigación”.

Agregó que se desconoce quién es el “Testigo A”, al que se hace referencia en la nota y compartió que cuando él llegó a la FECI pidió informes de los casos en investigación.

En seguimiento a ello, el 29 de octubre, que se le informó que existía una investigación denominada “La multicausa”, expuso Curruchiche, sin brindar mayores detalles sobre este expediente.

Por aparte, el fiscal anunció que se presentó una denuncia a efecto que se establezca cómo se filtró el referido audio y por qué salieron a la luz hechos y circunstancias de dicha investigación.

“La denuncia se presenta para que se averigüe quién fue la persona responsable de filtrar información de este caso que se encuentra bajo reserva”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que en la FECI no se ha filtrado ninguna información.

4. El autor

El autor de la nota, el periodista José Luis Sanz, brindó detalles con relación al tema ayer durante una entrevista en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Sanz se refirió a los motivos que llevaron a “El Faro” a publicar el reportaje relacionado con Giammattei y detalló que se espera que la población conozca este tipo de hechos y que los entes encargados de la investigación y justicia aclaren si le están dando seguimiento o no al tema.

Mencionó que la fuente de la información fue verificada y, aunque evitó profundizar de dónde obtuvo el testimonio del “Testigo A”, aclaró que quien se lo proporcionó no pertenece al MP ni pertenece al sistema judicial.

El comunicador expuso que el gobierno no está dando las explicaciones que tiene que dar, pues correspondería que explique si garantiza o no que en su partido no hubo financiamiento ilegal, si tiene o no tiene conocimiento de actos de corrupción ligados a Benito y si esa posible corrupción siguió en su gobierno y responder a las acusaciones.

5. Habla Porras

Con respecto al tema, la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, dijo que la FECI tiene en desarrollo una investigación relacionada con el exministro Benito y señaló que, por dicho caso, él se encuentra ligado a proceso por lavado de dinero y permanece en prisión preventiva.

De acuerdo con la funcionaria, este caso tiene reserva total, por lo que consideró preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso.

“En dicho caso, también es importante informar que la persona a quien se menciona en la publicación como ‘Testigo A’ presentó denuncia en el MP, indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, expuso Porras.

Asimismo, la fiscal general confirmó que ese extremo ya se encuentra bajo investigación en la Fiscalía de Asuntos Internos.

Y reiteró que su gestión se basa y lo seguirá haciendo en investigación y persecución penal objetiva, imparcial y sin ningún tipo de sesgo y con base en elementos probatorios.

