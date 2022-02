Oficialismo busca tomar control de más entidades, diputados elegirán a delegado para Conamigua

Constantemente, los guatemaltecos que residen en Estados Unidos piden mayor atención por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

Publicidad

La falta de consensos para definir la agenda legislativa de nuevo se evidencia. Ayer el oficialismo anunció que mañana se elegirá al representante del Legislativo para Conamigua.

Aunque algunos congresistas mencionaron que desconocían a los candidatos, otros diputados comentaron que los aspirantes pueden ser Roberto Calderón, jefe de la bancada oficialista, Vamos. Y el diputado Julio Lainfiesta, del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN).

Pero los congresistas coincidieron en que Calderón no tendría los apoyos necesarios, por lo que no se descarta que el tema que esté en agenda no se logre la elección.

Calderón fue integrante de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate), pero por el apoyo a diferentes candidatos políticos fue cuestionado por su atención a los guatemaltecos en el extranjero.

Mientras que Lainfiesta ha sido integrante de la comisión legislativa Del Migrante.

Control y falta de atención en Conamigua

La designación de personas con capacidad y conocimiento en entidades públicas es una demanda constante.

Al gobierno de Alejandro Giammattei se le cuestiona, primero por haber creado el Centro de Gobierno, que pudo haber duplicado funciones de la Vicepresidencia.

A pesar de que esa oficina fue eliminada, varias personas que laboraron ahí fueron reubicadas en otras direcciones, como la ahora directora del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). El ministro de Cultura y Deportes, y la titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional (Sesan).

Asimismo, hay preferencia para designar en puestos importantes a amigos del presidente, como el viceministro de Seguridad y el nuevo gobernador de Guatemala.

Demanda de atención

Los guatemaltecos que residen en Estados Unidos demandan tanto de Conamigua y de la Cancillería rapidez en los trámites que requieren, ya que para tramitar un pasaporte han tenido que esperar hasta seis meses, lo cual en varias ocasiones atrasa sus vuelos.

La elección del secretario actual de Conamigua se vio polarizado, ya que fue un candidato a diputado por UCN.

(Visited 23 times, 23 visits today)