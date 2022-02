Varios muertos y heridos en múltiples tiroteos en Estados Unidos

Uno de los ataques armados se registró cerca de una fiesta a la que asistía el cantante Justin Bieber.

Múltiples tiroteos registrados en las últimas horas en diferentes puntos de Estados Unidos dejaron varias personas muertas y heridas, en una nueva jornada de violencia armada en el país norteamericano.

El primer incidente se registró la madrugada del domingo frente a un bar deportivo en Texas, en el sur de Estados Unidos. Tres hombres, dos de 21 y otro de 25 años, murieron tras registrarse un ataque armado cerca de un restaurante TKO Sports Bar & Grill, en Laredo.

También en la madrugada del domingo, un hombre hirió con un arma de fuego a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, en el sudeste de Wisconsin, informaron autoridades. Luego de arribar a la escena, la policía intentó negociar con el sospechoso, pero este se quitó la vida. Tres de los heridos fueron trasladados a un hospital local y otros dos a centros fuera de la ciudad.

En otro episodio, ocurrido la madrugada de este lunes, un hombre murió tras un tiroteo registrado a eso de las 00:00 horas (locales) en el barrio Powellhurst-Gilbert, al sureste de Portland, cerca de la intersección de la avenida Southeast 124th y Power Boulevard.

Se trata de un nuevo fin de semana violento, con numerosos incidentes armados en Estados Unidos. La madrugada del 12 de febrero, otras cuatro personas resultaron heridas después de que estallara un pelea cerca de un lugar donde se realizaba una fiesta en West Hollywood. Según medios internacionales, en el lugar se encontraba el cantante Justin Bieber, aunque este no se vio involucrado en el altercado.

El viernes, nueve policías y un civil resultaron heridos en un tiroteo en Phoenix, Arizona, después de que agentes respondieran a una denuncia sobre disparos con armas de fuego. Jeri Williams, jefe de la policía de Phoenix, indicó que el sospechoso se atrincheró dentro de una vivienda y abrió fuego contra los uniformados. Tras finalmente poder ingresar al lugar, la policía encontró al pistolero muerto en el lugar.

Nine officers have been injured and woman killed in an early morning incident involving a homicide suspect. For the latest most accurate information go click the link below and get it directly from #phxpd #phoenixpolice https://t.co/77mgYzVAwA pic.twitter.com/2SU4wbV1Ud

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) February 12, 2022